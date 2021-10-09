https://news.day.az/hitech/1389503.html Apple намерен оспорить решение суда в иске против Epic Games

Apple намерен оспорить решение суда в иске против Epic Games

Технологии, 9 октября 2021 09:06 200
Apple намерен оспорить решение суда в иске против Epic Games

Корпорация Apple хочет оспорить решение суда в иске против Epic Games, из-за которого капитализация компании упала на $85 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представители Apple обратились в федеральный апелляционный суд США с просьбой отменить судебное решение, которое потребовало бы от IT-гиганта изменить свои строгие правила App Store и вынудить его разрешить разработчикам приложений информировать клиентов о способах оплаты подписок и услуг вне App Store.

С требованием разрешить информирование клиентов обратился разработчик популярной игры Fortnite, компания Epic Games, после того, как эта игра была удалена из App Store.

Разработчик добавил в игру функции оплаты в обход App Store, а Apple, в свою очередь, обвинила компанию в нарушении правил магазина, которые призваны охранять безопасность пользователей.

 
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