Apple намерен оспорить решение суда в иске против Epic Games

Корпорация Apple хочет оспорить решение суда в иске против Epic Games, из-за которого капитализация компании упала на $85 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представители Apple обратились в федеральный апелляционный суд США с просьбой отменить судебное решение, которое потребовало бы от IT-гиганта изменить свои строгие правила App Store и вынудить его разрешить разработчикам приложений информировать клиентов о способах оплаты подписок и услуг вне App Store.

С требованием разрешить информирование клиентов обратился разработчик популярной игры Fortnite, компания Epic Games, после того, как эта игра была удалена из App Store.

Разработчик добавил в игру функции оплаты в обход App Store, а Apple, в свою очередь, обвинила компанию в нарушении правил магазина, которые призваны охранять безопасность пользователей.