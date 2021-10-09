Apple «похоронила» популярные смарт-часы

Apple прекратила продажу и производство умных часов предыдущего поколения. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на сайт компании, с которого исчезла информация о часах Apple Watch 6. Модель была выпущена осенью 2020 года и являлась актуальной до сентября 2021 года. Смарт-часы недоступны для покупки в фирменном интернет-магазине, также страница с описанием устройства удалена с сайта Apple. По словам журналистов, фактически американская компания "похоронила" популярный гаджет.

Отказ от продажи Apple Watch 6 связан с недавним выходом часов нового поколения. В линейке смарт-часов на сайте компании доступны актуальная модель Apple Watch 7, Apple Watch SE и Apple Watch 6.

Снятие девайсов с производства и продажи в случае выхода новых версий - обычная практика Apple. Также этой осенью компания убрала со своего сайта iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, которые были представлены в октябре 2020 года.