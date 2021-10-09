Для Xbox выпустили фирменный накопитель

Seagate выпустила внешний накопитель для приставок Xbox Series X/S. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Модель имеет название Game Drive for Xbox и предназначается для переноса игр и другого контента с приставок Microsoft. SSD-диск, подключаемый к консоли через интерфейс USB 3.2 Gen1, имеет емкость один терабайт. Отдельного блока питания для устройства не требуется. Накопитель имеет подсветку зеленого цвета.

"Благодаря молниеносной производительности и емкости один терабайт пользователи смогут собрать обширную коллекцию игр для Xbox Series X, Xbox Series S и всех моделей Xbox One", - уточнили представители компании.

Появление модели в продаже ожидается в ноябре. Game Drive имеет гарантию сроком на три года. В серии также есть версия емкостью четыре терабайта, однако стоимость данного аксессуара не раскрывается.

В отличие от PlayStation 5, встроенную память в Xbox Series X/S можно расширить только с помошью проприетарных накопителей, выпускаемых Seagate.