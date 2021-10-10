Глухой программист создал систему перевода жестов на русский язык

Алексей Приходько не слышит с детства. Он вырос, отучился в новосибирском НЭТИ и в августе закончил работу над прототипом системы, которая поможет всем людям с нарушениями слуха, - автоматическим переводчиком с языка жестов на письменный, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Работает так: камера распознаёт картинку, фиксирует жесты по опорным точкам, переводит их в модели, сравнивает с данными нейросети и выводит на экран готовый перевод. Но это не всё - с помощью системы Андрея также можно управлять компьютером без мышки.

Он рассказывает, что на рынке уже есть компании, утверждающие, что смогли создать переводчик для глухих. Но качество их продукции оставляет желать лучшего. Прототип НЭТИ распознаёт около тысячи жестов РЖЯ с точностью 90%.

За три-четыре года программисты планируют доработать его и начать внедрять в повседневную жизнь.

