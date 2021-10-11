Так выглядят, пожалуй, самые необычные умные часы

Компания Nothing, основанная выходцем из OnePlus Карлом Пеем (Carl Pei), уже имеет в своем ассортименте совершенно необычные наушники Nothing Ear 1, а скоро их дополнят и такие же необычные умные часы. Новинку показали на захватывающих рендерах.

Собственно, рендеры захватывающие ровно настолько, насколько захватывают сами часы: это будет, вероятно, самое нетривиальное устройство в своем классе. Тут тоже полупрозрачный корпус, практически безрамочный (и большой!) экран и две клавиши управления совершенно разного формата - одна круглая, а другая прямоугольная. Есть тут что-то от стимпанка.

Никаких технических подробностей об устройстве нет. Сообщается лишь, что программная платформа - Google Wear OS. Но раз рендеры уже опубликованы, вероятно, и официальный анонс со всеми характеристиками уже не за горами.