Так выглядят, пожалуй, самые необычные умные часы

Компания Nothing, основанная выходцем из OnePlus Карлом Пеем (Carl Pei), уже имеет в своем ассортименте совершенно необычные наушники Nothing Ear 1, а скоро их дополнят и такие же необычные умные часы. Новинку показали на захватывающих рендерах.

Так выглядят, пожалуй, самые необычные умные часы. Nothing Smartwatch от основателя OnePlus показали на рендерах

Так выглядят, пожалуй, самые необычные умные часы. Nothing Smartwatch от основателя OnePlus показали на рендерах

Собственно, рендеры захватывающие ровно настолько, насколько захватывают сами часы: это будет, вероятно, самое нетривиальное устройство в своем классе. Тут тоже полупрозрачный корпус, практически безрамочный (и большой!) экран и две клавиши управления совершенно разного формата - одна круглая, а другая прямоугольная. Есть тут что-то от стимпанка.

Так выглядят, пожалуй, самые необычные умные часы. Nothing Smartwatch от основателя OnePlus показали на рендерах

Так выглядят, пожалуй, самые необычные умные часы. Nothing Smartwatch от основателя OnePlus показали на рендерах

Никаких технических подробностей об устройстве нет. Сообщается лишь, что программная платформа - Google Wear OS. Но раз рендеры уже опубликованы, вероятно, и официальный анонс со всеми характеристиками уже не за горами.  