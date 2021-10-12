Пользователи проводят в социальных сетях в среднем полтора часа в день

Согласно новому глобальному опросу "Лаборатории Касперского", пользователи во всём мире в среднем проводят в социальных сетях полтора часа в день, причём 29% используют такие сервисы по работе. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, почти половина (44%) следит за теми или иными блогерами, и почти половина из них (47%) отметили, что это помогает им сбежать от реальности. А каждый десятый и вовсе отмечает, что чувствует, будто ему чего-то недостаёт, если оказывается не в курсе новостей из жизни лидеров мнений.

Инфлюенсеры, то есть блогеры или звёзды с большой аудиторией в социальных сетях, оказывают значительное влияние на своих подписчиков. Так, 31% опрошенных отметили, что благодаря известным людям изменили своё отношение к некоторым вопросам, 38% признались, что вдохновились их стилем или привычками. Интересно, что 22% отправляли блогерам личные сообщения и примерно столько же (21%) полагают, что могли бы дружить с ними.

"Многие всё ещё продолжают искать баланс между положительными и отрицательными сторонами социальных сетей. Несмотря на то, что социальные сети сегодня во многом оказывают позитивное влияние на общество - этого мнения придерживается почти половина опрошенных - к сожалению, такие платформы нередко используются для мошенничества, распространения фейковых новостей и дипфейков. Зачастую злоумышленники действуют от лица популярных блогеров, ко мнению которых прислушиваются очень многие. Вот почему важно сохранять критическое мышление и внимательно относиться к информации, поступающей из интернета", - комментирует Мушвиг Мамедов, представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют:

1) Использовать для защиты своих аккаунтов надёжные пароли (от 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами);

2) Настроить двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, которые это позволяют;

не переходить по подозрительным ссылкам и внимательно проверять адрес ресурса, который просит ввести логин и пароль;

3) Использовать надёжное защитное решение, которое обезопасит от вредоносного ПО или попытки перейти на фишинговый сайт, такое как Kaspersky Internet Security.