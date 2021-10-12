Стала известна дата выхода нового дешевого iPhone

Уже в следующем году появится новое поколение доступного смартфона IPhone SE. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил портал Mydrivers.

Пока неизвестно, как точно будет выглядеть новинка. Есть информация, что iPhone получит 6,1-дюймовый экран с экранным вырезом, в котором скрывается система распознавания лиц. Последний iPhone SE оснащен 4,7-дюймовым дисплеем и датчиком Touch ID.

Новый смартфон будет защищен от пыли и влаги по стандарту IP67. Он сможет работать в мобильных сетях пятого поколения, так как за производительность трубки, возможно, будет отвечать новый процессор A15.

Ценник новинки пока не раскрывается.