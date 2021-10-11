Microsoft обновит свое популярное приложение

Компания Microsoft работает над обновлением интерфейса "Блокнота", своего популярного стандартного приложения для Windows. Как сообщает MSPoweruser, программа станет соответствовать современному стилю операционной системы Windows 11, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внешне приложение, судя по скриншотам, будет выглядеть еще ближе к стандартным офисным приложениям компании. Отмечается, что пользователи по желанию смогут переключиться между классическим и современным режимами редактирования.

По словам источника портала, у "Блокнота" появится возможность выбора темы через настройки. Не исключено, что речь идет в том числе о темном режиме. Также в настройках теперь можно изменить шрифт, стиль и размер текста.

В обновленном виде "Блокнот" появится в ближайших тестовых сборках Windows 11, а позднее станет доступен для всех пользователей новой ОС.