Facebook запретит продажу земель через свои сервисы

Компания Facebook анонсировала меры по пресечению попыток продажи охраняемых земель на своих площадках, а также в приложениях WhatsApp и Instagram. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что меры были приняты вслед за февральским расследованием "Би-би-си", в ходе которого было обнаружено, что люди незаконно продавали большие участки земли в бразильских тропических лесах Амазонки на платформе Facebook Marketplace.

Теперь компания собирается проверить и сопоставит списки на своей торговой площадке со списком охраняемых земель, чтобы выявить тех, кто нарушает новую политику компании. Если такие случаи будут найдены, то все объявления нарушителей будут заблокированы.

При этом данная мера является первым шагом, который направлен на решение проблемы незаконной продажи земель. В будущем планируется усилить данные меры.

Амазонка является самой крупной заповедной территорией в Южной Америке. Там находится около 10% всех биологических видов, существующих на планете. Но в последние десятилетия тропически леса Амазонки оказались под угрозой уничтожения. Мировые державы пока не могут выработать комплекс мер по защите территорий.