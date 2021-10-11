Старейшую программу Microsoft обновят

Microsoft представит обновленное приложение "Блокнот". Об этом сообщает издание TechRadar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на информацию от сотрудника корпорации, который опубликовал в соцсетях скриншоты обновленной программы "Блокнот". Приложение, которое является одним из старейших в экосистеме Windows, получит редизайн. Интерфейс утилиты будет соответствовать визуальной концепции Fluent Design.

Судя по изображениям "Блокнота" в Twitter, текстовый редактор получил полупрозрачную подложку. Также инженеры компании изменили выпадающее меню приложения, оставив вкладки "Файл", "Редактировать" и "Вид". С точки зрения функций новый "Блокнот" практически ничем не отличается от старого.

Как заметили журналисты, выглядит странным, что обновленное приложение не попало в финальную версию Windows 11, выпущенную в начале октября. "Операционная система была запущена с некоторыми новыми приложениями, в то время как другие остались прежними, что придает запуску ощущение спешки", - отметили авторы.

"Блокнот" (Notepad) является простым текстовым редактором. Первая версия программы появилась в 1985 году вместе с выпуском Windows 1.0.