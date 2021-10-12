https://news.day.az/hitech/1390500.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Наибольшее число жалоб поступает из США и Германии. Пользователи из США в основном жалуются на работу приложения. Пользователи из Германии в свою очередь испытывают трудности при просмотре новостной ленты. Также сообщения о неполадках поступают из Великобритании, Канады, Швеции и Франции.
В России также были зарегистрированы незначительные сбои.
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