В работе Instagram произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число жалоб поступает из США и Германии. Пользователи из США в основном жалуются на работу приложения. Пользователи из Германии в свою очередь испытывают трудности при просмотре новостной ленты. Также сообщения о неполадках поступают из Великобритании, Канады, Швеции и Франции.

В России также были зарегистрированы незначительные сбои.