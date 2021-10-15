В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран начали жаловаться на сбой в работе сервиса.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации портала, большая часть сообщений о проблемах с социальной сетью поступила из Германии, Нидерландов и Великобритании.

Отмечается, что пользователи жалуются на неполадки с подключением к серверам и отображением ленты новостей, а также другие проблемы.