https://news.day.az/hitech/1391867.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран начали жаловаться на сбой в работе сервиса.
Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации портала, большая часть сообщений о проблемах с социальной сетью поступила из Германии, Нидерландов и Великобритании.
Отмечается, что пользователи жалуются на неполадки с подключением к серверам и отображением ленты новостей, а также другие проблемы.
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