В TikTok добавили «Беззвучный режим»

В социальной сети TikTok добавили "Беззвучный режим", который позволяет отключать комментарии во время трансляций. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе компании, передает Day.Az.

"Ведущий трансляции или его доверенное лицо могут временно ограничить возможность недоброжелательному зрителю оставлять комментарии", - рассказал представитель TikTok. Новая функция - еще одна мера для защиты авторов и зрителей от ненависти и травли.

В компании уточнили, что ограничение можно установить на несколько секунд, минут или на весь эфир. История комментариев заблокированного человека также будет удалена.

В TikTok также добавили, что 73,3% видео, которые содержат признаки травли и насилия, удаляются автоматически, до появления жалоб. Согласно статистики соцсети, с апреля по июнь на платформе были удалены 81,5 млн видео за нарушение правил или пользовательского соглашения (менее 1% от всех загруженных видео).