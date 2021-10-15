В TikTok добавили «Беззвучный режим»
В социальной сети TikTok добавили "Беззвучный режим", который позволяет отключать комментарии во время трансляций. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе компании, передает Day.Az.
"Ведущий трансляции или его доверенное лицо могут временно ограничить возможность недоброжелательному зрителю оставлять комментарии", - рассказал представитель TikTok. Новая функция - еще одна мера для защиты авторов и зрителей от ненависти и травли.
В компании уточнили, что ограничение можно установить на несколько секунд, минут или на весь эфир. История комментариев заблокированного человека также будет удалена.
В TikTok также добавили, что 73,3% видео, которые содержат признаки травли и насилия, удаляются автоматически, до появления жалоб. Согласно статистики соцсети, с апреля по июнь на платформе были удалены 81,5 млн видео за нарушение правил или пользовательского соглашения (менее 1% от всех загруженных видео).
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