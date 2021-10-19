Ноутбуки Apple получат «монобровь» из iPhone

Apple может добавить экранный вырез в ноутбуки MacBook. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на сообщение на одном из форумов от авторитетного пользователя Ty98. По его словам, американская компания собирается радикально изменить дизайн своих ноутбуков MacBook Air и Pro. В частности, на дисплее устройств появится "монобровь" - как у современных iPhone.

Назначение экранного выреза не сообщается. Журналисты предположили, что в вырезе будут расположены камеры и сенсоры устройства, благодаря чему рамки дисплея будут тоньше. Также есть предположение, что таким образом в компании могут унифицировать дизайн своих компьютеров и смартфонов.

Кроме того, инсайдер рассказал, что дизайн доступного MacBook Air будет "менее острым" благодаря отказу от клиновидной формы. Подобный дизайн присутствует в компьютере Apple с момента запуска линейки.

Выход устройств с новым дизайном намечен на 2022 год.

18 октября Apple проведет вторую осеннюю презентацию. По слухам, на мероприятии могут показать обновленные компьютеры и беспроводные наушники AirPods. Первая осенняя презентация с выпуском iPhone 13 состоялась 14 сентября.