Facebook наймет 10 тысяч сотрудников в ЕС для создания "метавселенной"

Компания Facebook сообщила, что планирует нанять около 10 тысяч новых работников в Евросоюзе в течение следующих пяти лет для работы над проектом по созданию "метавселенной", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Для этого потребуются высококвалифицированные инженеры преимущественно в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Нидерландах и Ирландии. Решение нанять новых сотрудников в ЕС отражает уверенность Faсebook в силе европейского технологического сектора и потенциала профессионалов региона.

Метавселенная - это будет виртуальное пространство, в котором люди могут встречаться друг с другом, используя очки виртуальной реальности. О начале работы над проектом в подразделении Oculus руководитель Faсebook Марк Цукерберг объявил летом 2021 года. В сентябре компания оценила инвестиции в проект в $50 млн за десять-пятнадцать лет.

С начала 2021 года рыночная капитализация Faсebook увеличилась на 18,9% и составляет на данный момент около $915,6 млрд.