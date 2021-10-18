Apple представила новшество в своем музыкальном приложении

Компания Apple на презентации в понедельник представила новую подписку на свой музыкальный сервис Apple Music с управлением исключительно с помощью голосового помощника Siri.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, стоимость голосовой подписки будет составлять $5 в месяц, в то время как обычная стоит $10, подписка с расширенными возможностями - $15. Однако обладатели голосовой подписки не получат доступа к видео, словам песен и записям в высоком качестве.

Новая подписка станет доступна в США и ряде других стран этой осенью. Россия в их число пока не входит.