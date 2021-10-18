https://news.day.az/hitech/1393298.html Apple представила новшество в своем музыкальном приложении
Apple представила новшество в своем музыкальном приложении
Компания Apple на презентации в понедельник представила новую подписку на свой музыкальный сервис Apple Music с управлением исключительно с помощью голосового помощника Siri.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, стоимость голосовой подписки будет составлять $5 в месяц, в то время как обычная стоит $10, подписка с расширенными возможностями - $15. Однако обладатели голосовой подписки не получат доступа к видео, словам песен и записям в высоком качестве.
Новая подписка станет доступна в США и ряде других стран этой осенью. Россия в их число пока не входит.
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