Вот каким будет третье поколение беспроводных наушников AirPods

Компания Apple представила в понедельник третье поколение своих беспроводных наушников AirPods. Презентация новинок проходит в онлайн-формате.

Трансляция ведется на сайте компании со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наушники третьего поколения обзавелись обновленным дизайном, напоминающим более продвинутую и дорогую модель - AirPods Pro. Новые наушники оснащены функцией пространственного аудио, а также защищены от попадания влаги. По заявлению производителей, работы аккумулятора хватит на шесть часов беспрерывного прослушивания музыки.

В Apple утверждают, что обновленные наушники обладают более широким диапазоном частот, что положительно скажется на их звучании. Новинка будет стоить $179, ее можно будет заказать начиная со следующей недели.