В России появится полиграф, считывающий движение глаз человека

Новый полиграф, считывающий движение глаз человека, проходит апробацию в России. Его невозможно будет обмануть, сообщил руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов в интервью, полный текст которого будет опубликован во вторник на сайте агентства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это оборудование уже есть, называется "айтрекер" или "окулограф". Сейчас проходит апробацию, для его использования готовится и научная база", - сказал он. Бессонов пояснил, что анализировать реакции человека будет специальное программное обеспечение. "Человек читает вопрос на экране и отвечает на него, а программа по движению глаз определяет, насколько искренне он ответил", - уточнил он.

По его словам, от такого детектора лжи будет сложно что-то скрыть. "Мы давно интересуемся исследованиями, касающимися глазодвигательных реакций человека. Считается, что глаза - это открытая часть головного мозга, и управлять движением глаз, диаметром зрачков при предъявлении значимой для человека информации он не может. Следовательно, человеку уже очень сложно что-то скрыть", - рассказал Бессонов. "Психологам давно известно, что глаза - зеркало души. Человек не может контролировать расширение и сужение зрачка, который реагирует на эмоционально значимую информацию. Да, можно усилием воли успокоить и проконтролировать сердцебиение, но повлиять на зрачок человеку не под силу. Таким образом, оборудование по глазодвигательной реакции может выявлять, значим этот стимул для человека или нет", - добавил он.

Бессонов пояснил, что если человек не совершал преступление, то вопросы, к нему относящиеся, не будут вызывать определенной реакции. "А если у человека есть знание о преступлении, то у него будет соответствующая реакция", - пояснил Бессонов. Аналогичным образом, добавил он, можно анализировать речь, движения лица и тела человека. "А если все эти методики собрать в едином приборе, то думаю, что вряд ли кто-то сможет с ним тягаться в плане сокрытия и искажения интересующей следствие информации", - заключил Бессонов.