https://news.day.az/hitech/1395931.html Индийский конкурент Tesla раскрыл амбициозные планы

Индийский конкурент Tesla раскрыл амбициозные планы

Технологии, 27 октября 2021 03:07 297
Индийский конкурент Tesla раскрыл амбициозные планы
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Индийский автопроизводитель Mahindra & Mahindra надеется, что к 2030 году половину проданных им автомобилей будут составлять электрокары. Амбициозные планы компании по конкуренции с Tesla раскрыл гендиректор Аниш Шах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет CNBC.

Mahindra уже выпускает транспортные средства с электродвигателем, хотя рынок электромобилей в Индии только начинает формироваться. Крупнейший автопроизводитель страны Maruti Suzuki продает лишь автомобили с двигателем внутреннего сгорания из-за высоких затрат на обслуживание электрокаров. Шах считает, что распространение электромобилей обеспечат три фактора - субсидирование, повышение эффективности производства и развитие инфраструктуры, в частности, установка зарядных станций.

Стимулирование перехода на электромобили в виде субсидий или снижения налогов не сработает в Индии сразу, поскольку автомобилями владеет меньшая часть населения. Машина для индийца - предмет роскоши, заявил Шах. Тем не менее, в перспективе субсидирование поможет внедрению электрокаров, поскольку снизит стоимость владения таким автомобилем, уверен он.

 

В конце июля Tesla попросила индийское правительство облегчить импорт электромобилей. В компании предложили снизить федеральные таможенные пошлины на полностью собранные электромобили до 40 процентов. В августе министр по делам энергетики и тяжелой промышленности страны отверг идею американский компании, но пообещал заниматься внедрением электрокаров в стране.

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