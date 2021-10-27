Стоимость акций Facebook к завершению торговой сессии упала почти на 4%

Акции компании Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торговой сессии подешевели почти на 4% на фоне публикации квартальной отчетности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена акций компании на 16:00 по времени Восточного побережья США снизилась на $12,88 (-3,92%), до $315,81 за единицу. На открытии в 09:30 бумаги стоили $328,26, затем в течение дня максимально подешевели до $309,60, однако в итоге частично отыграли это снижение.

Согласно опубликованной в понедельник квартальной отчетности компании, выручка Facebook выросла в третьем квартале текущего года на 35% по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года и составила $29 млрд. Однако инвесторы ожидали, что выручка будет еще выше - не менее 29,58 млрд.

По мнению основателя и гендиректора инвестиционной компании Solstein Capital Надин Терман, которое приводится телеканалом CNBC, Facebook в такой ситуации вынужден инвестировать в новые сферы, потому что его первоначальный бизнес развивается не так быстро, как ожидают владельцы акций. На этом фоне глава компании Марк Цукерберг объявил в понедельник, что планирует в течение ближайших лет инвестиции в виртуальную реальность на несколько десятков миллиардов долларов.

При этом публикация данных расследований о проблемах Facebook практически не повлияла на стоимость акций компании. В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным агентства Associated Press, в подготовке The Facebook Papers ("Досье Facebook") приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц служебных документов компании, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген. Авторы расследований выступили с утверждением, что руководство Facebook в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей, руководствуясь их языковой, территориальной принадлежностью или политическим статусом.