Автопроизводители из США полагают, что дефицит микросхем продлится и в 2023 году

Ведущие американские автомобилестроительные компании Ford Motor и General Motors считают, что дефицит микросхем может продлиться и в 2023 году. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам финансового директора Ford Motor Джона Лоулера, хотя компания и ожидает уменьшения "масштабов и остроты" проблемы, "нехватка полупроводников будет ощущаться весь 2022 год и даже в 2023-м".

Исполнительный директор General Motors Мэри Барра полагает, что острота глобального дефицита микросхем к концу этого года несколько снизится, однако "нестабильность в этой сфере будет продолжаться".

Из-за нехватки полупроводников продажи и прибыли обеих компаний, как отмечает издание, в третьем квартале снизились. Это было обусловлено в том числе недостаточным количеством у дилеров парка новых легковых автомобилей и грузовых автомобилей для удовлетворения потребительского спроса. Барра заявила, что компания "продает все, что может, и надеется, что предложит потребителям больше".