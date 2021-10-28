Пользователи остались недовольны качеством новых AirPods 3

Китайские пользователи жалуются на ужасное качество сборки новых Apple AirPods 3, пишет портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по словам владельцев аксессуара, на гаджете виден выступающий из стыков клей, а также заусенцы. Некоторые пользователи отмечают, что такие дефекты царапают кожу.

Кроме того, жалобы поступают и на плохое качество звука.

Проблемы связаны с первой партией наушников вьетнамской и китайской сборки. При этом примерно 70% производства находится именно в Китае, так что пользователи других стран тоже могут столкнуться с некачественной сборкой.

Apple AirPods 3 были представлены 18 октября. Apple изменила дизайн гаджета - наушники укоротили и сделали их похожими на AirPods Pro.