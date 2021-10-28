Компания Samsung Electronics заняла пятое место в рейтинге 100 самых лучших мировых брендов 2021 года, подготовленном международной консалтинговой компанией Interbrand. Бренд Samsung оценивается в 74 млрд 600 млн долларов, что на 20% выше по сравнению с прошлым годом, когда компания впервые вошла в пятёрку лидеров. Это самый высокий показатель годового роста с 2013 года. Кроме того, он вдвое превышает средний уровень роста ста ведущих мировых брендов. Бренд Samsung Electronics держится в первой десятке с 2012 года. Отметим, что в первые в списке компания появилась 20 лет назад и занимала 43 место, но уже в 2010 быстро поднялась до 19 места. По мнению Interbrand, основными факторами роста ценности бренда Samsung Electronics послужили:

переход компании к системе управления, ориентированной на пользователя;

постоянные меры по обеспечению устойчивого развития, включая различные кампании, проводимые в соответствии с концепцией корпоративной социальной ответственности: программа Together for Tomorrow! Enabling People, а также общекорпоративные инициативы, способствующие устойчивому развитию, такие как эко-упаковка для телевизоров и программа Galaxy Upcycling;

выход инновационных продуктов, включая Galaxy Z Flip3, телевизоры Neo QLED и линейку бытовой техники Bespoke;

лидерство в разработке передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), 5G, "умные" авто и робототехника, обусловленное постоянными инвестициями.

"Мы рады видеть, что Samsung Electronics в пятерке лучших брендов мира начиная с прошлого года, а в этом году компания добилась огромных двузначных показателей роста. Это самый большой скачок в стоимости бренда Samsung с 2013 года, - отметила Янгхи Ли (Y.H. Lee), директор по маркетингу Samsung Electronics. - Мы обещаем использовать нашу модель управления, ориентированную на пользователей, чтобы продолжать прислушиваться к их пожеланиям. Так мы возместим ту огромную поддержку, которую получили от них по всему миру".

Interbrand оценивает стоимость бренда компаний на основе комплексного анализа множества факторов, включая финансовые показатели, влияние бренда на покупки и его конкурентоспособность.

Кроме того, в октябре компания Samsung второй год подряд заняла первое место в списке лучших работодателей мира 2021 года по версии Forbes, обогнав IBM и Microsoft. Ежегодно Forbes опрашивает около 150 000 сотрудников из 58 стран, работающих в компаниях, ведущих деятельность в нескольких странах или регионах. В этом году респондентам было предложено оценить степень удовлетворенности реакцией работодателя на пандемию COVID-19, а также оценить его по таким критериям, как имидж, экономическое влияние, развитие сотрудников, гендерное равенство и социальная ответственность.