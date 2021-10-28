Названо лучшее время для покупки iPhone

Новые смартфоны Apple через полгода подешевеют почти на 10 процентов. Об этом говорится в отчете агентства iPrice, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали стоимость различных моделей смартфонов Apple и рассказали, через какой период времени и на сколько процентов снижалась стоимость аппаратов. Лучшим временем для покупки iPhone авторы назвали весну - примерно через полгода после выхода смартфонов цены на них снижаются.

В своем исследовании авторы брали модели устройств Apple с накопителем емкостью 256 гигабайт. По прогнозу специалистов, через шесть месяцев после релиза iPhone 13 подешевеет на семь процентов. Таким образом, если сейчас гаджет доступен в продаже по цене в 1085 долларов, то через шесть месяцев появятся первые скидки и смартфон будет стоить 1012 долларов. Через 12 месяцев iPhone 13 можно будет приобрести за 995 долларов.

Также специалисты учли динамику цен на смартфоны iPhone X, Xs, 11 и 12. Оказалось, что через полгода после выхода данные аппараты стали дешевле на 10, 7, 4 и 12 процентов соответственно.

Осенью 2020 года специалисты Wave7 Research рассказали, что сентябрь является худшим временем для покупки iPhone. Это связано с тем, что смартфоны Apple прошлых поколений еще не успевают подешеветь на вторичном рынке.