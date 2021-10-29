Apple нарастила прибыль за год на 65%

Компания Apple Inc. по итогам финансового года получила выручку в размере $365,82 млрд (+33%) и чистую прибыль в $94,68 млрд (+65%). Об этом свидетельствует отчет компании, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, в четвертом квартале фингода, завершившегося 25 сентября, выручка выросла на 29% и составила $83,4 млрд против $64,7 млрд годом ранее.

Чистая прибыль Apple в минувшем квартале увеличилась до $20,6 млрд, или $1,24 в расчете на акцию, по сравнению с $12,7 млрд, или $0,73 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка компании от продажи iPhone подскочила на 47%, до $38,9 млрд.

Доход Apple от продажи компьютеров Mac в четвертом финквартале увеличился на 1,6%, до рекордных $9,18 млрд, сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) выросла на 26% и также достигла рекордного показателя - $18,28 млрд.

Продажи iPad принесли Apple доход в размере $8,25 млрд (+21%), носимых устройств и аксессуаров - $8,79 млрд (+12%).

В минувшем финквартале Apple вернула акционерам $24 млрд в виде дивидендных выплат и обратного выкупа акций. Совет директоров компании одобрил выплату дивидендов в размере $0,22 на акцию за четвертый финквартал.

На данный момент капитализация компании составляет $2,46 трлн.