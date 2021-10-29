В Конгрессе США высмеяли переименование Facebook

Член Палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес усмехнулась в своем аккаунте в Twitter над новостью о переименовании Марком Цукербергом компании из Facebook в Meta, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Meta звучит как "Мы - рак демократии, превращающийся в глобальную машину слежки и пропаганды для усиления авторитарных режимов и разрушения гражданского общества ради прибыли!" - сыронизировала она.

Технологический предприниматель Марк Цукерберг объявил о переименовании его компании Facebook в Meta. По задумке Цукерберга, метавселенная будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди "будут жить". Он отметил, что ее главная цель - помогать людям общаться и быть всегда рядом. При этом, многие СМИ и эксперты утверждают, что переименование корпорации - это попытка улучшить ее имидж.