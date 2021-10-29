Компания HONOR запускает программу бесплатного тестирования ноутбуков

Компания HONOR запускает программу тестирования ноутбуков Test&buy. Сервис охватывает топовые модели ноутбуков бренда и дает возможность бесплатно протестировать устройства в срок до одного месяца. Подробнее на официальной странице программы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Изучив потребности потребителей, компания HONOR запускает специальный сервис, который дает возможность выбрать понравившееся устройство бренда в категории ноутбуков и взять его на тестирование перед покупкой на срок от одной до четырех недель для ознакомления.

Для участия в программе необходимо оставить заявку на официальном сайте, получить подтверждение участия и подписать договор. После этого, в случае положительного результата по заявке, пользователи смогут выбрать понравившуюся модель устройства бренда и получить его на тест совершенно бесплатно.

В рамках программы тестирования будут доступны следующие устройства: ноутбуки HONOR MagicBook на базе процессоров Intel® Core™ 11-го поколения, ноутбуки HONOR MagicBook на базе процессора AMD Ryzen TM 5 5500U, а также ноутбуки HONOR MagicBook X, оснащенные процессорами Intel® Core™ 10-го поколения.

Все участники тестирования получат персональную скидку на будущую покупку после того, как поделятся обратной связью посредством электронной почты и выразят заинтересованность в покупке.

Ознакомиться с полными условиями и правилами программы можно на официальном сайте.