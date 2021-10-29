Windows 11 установят нейросети

В Microsoft рассказали о помогающей распространять Windows 11 нейросети. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители компании отметили, что спустя почти месяц после релиза операционной системы нового поколения Microsoft увеличила объемы развертывания Windows 11 для установки. Специалисты отметили, что распространению ОС на большее количество ПК способствует особая модель машинного обучения.

"Мы продолжим обучать нашу модель нейросети на протяжении поэтапного развертывания, чтобы обеспечить плавное обновление", - отметили в корпорации.

В компании напомнили, что в первую очередь Windows 11 будет распространяться среди пользователей, чьи компьютеры отвечают минимальным системным требованиям. Инженеры Microsoft предложили потребителям следовать рекомендациям ОС или установить на свои устройства приложение для проверки совместимости PC Health Check.