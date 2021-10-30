Фанаты раскупили все запасы тряпок Apple

Фанаты продукции Apple раскупили все запасы тряпок для протирки экранов до 2022 года. Об этом пишет TJournal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аксессуар, представленный ранее в октябре, успел стать мемом из-за своей цены. За салфетку из микрофибры компания просит 19 долларов.

Покупатели признавались в соцсетях, что приобрели тряпочку либо ради шутки об "элитной продукции Apple", либо импульсивно. Сейчас заказать аксессуар можно только с доставкой через 10-12 недель, в большинстве розничных магазинах салфетка также отсутствует.

Apple представила специальную тряпку для очистки экранов компьютеров после анонса MacBook Pro 19 октября. По утверждению компании, салфетка для дисплея создана из мягкого неабразивного материала и предназначена для очистки экранов компьютеров.

29 октября специалисты iFixit разрезали тряпку от Apple, чтобы объяснить высокую стоимость аксессуара. По словам специалистов, аксессуар состоит из сшитых друг с другом тряпок, имеющих текстуру, подходящую для снятия пыли и грязи. Также энтузиасты проанализировали продукт под микроскопом и не нашли существенного отличия аксессуара Apple от обычных тряпок для очистки экранов. Авторы не смогли объяснить высокую стоимость салфетки, однако отметили, что аксессуар имеет тиснение в виде логотипа американского бренда.