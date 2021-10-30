В Facebook планировали разработку контента для привлечения детей от 6 лет

Компания Facebook, переименованная с четверга в Meta, весной этого года планировала модернизировать свои продукты таким образом, чтобы привлекать детей от шести лет. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает NBC, традиционно продукция компании ориентировалась на возрастные группы от 13 лет. Однако потеря популярности приложений компании среди молодежи заставила ее менеджмент задуматься о том, что пользователей следует привлекать с самого раннего возраста, чтобы позднее они продолжали пользоваться продукцией Facebook долгие годы. В результате внутренняя записка, подготовленная в апреле этого года, предлагала нанять на работу специалистов, которые займутся созданием и продвижением контента для возрастных групп от шести до девяти лет и от десяти до двенадцати лет.

Телекомпания отмечает, что сейчас невозможно уточнить, в какой степени были реализованы эти планы. Среди объявлений Facebook о вакансиях соответствующих позиций на данный момент нет.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в четверг заявил, что основанная им компания меняет название - теперь она будет называться Meta, так как делает ставку на развитие собственной "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности. Это, как считает основатель Facebook, ознаменует новый этап в развитии интернета, ключевой особенностью которого станет "ощущение присутствия".

Ребрендинг Facebook происходит на фоне ряда скандалов, в которые оказалась втянута в последнее время компания. В сентябре газета The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, переданные журналисту газеты бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген. Позднее с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий.