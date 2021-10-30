Китайский палубный самолет пятого поколения совершил первый полет

В пятницу, 29 октября, первый полет совершил китайский палубный самолет пятого поколения. Перспективную модель разработали на основе опытного истребителя FC-31. Об этом сообщает блог bmpd, ссылаясь на китайские источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новый боевой самолет может получить обозначение J-35. В основе палубного истребителя лежит конструкция опытного FC-31. Самолет разработали в качестве альтернативы серийному истребителю пятого поколения J-20. Новый самолет меньше и легче J-20.

Авторы блога bmpd предположили, что самолет разработан для катапультного старта с перспективных авианосцев Китая. Так, палубный истребитель получил механизм складывания крыла и крепление к челноку катапульты авианосца. Также образец на испытаниях оснастили электронно-оптической станцией.