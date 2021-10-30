У WhatsApp появятся новые функции, упрощающие работу на нескольких устройствах

В WhatsApp появятся функции, упрощающих использование мессенджера на нескольких устройствах. Об этом сообщается на портале WABetaInfo, посвященном мессенджеру, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первое нововведение позволит пользователям WhatsApp лучше организовывать чаты. Так, диалоги, закрепленные на одном устройстве, будут автоматически закрепляться на остальных.

Следующее нововведение касается десктопной версии мессенджера. Юзеры, у которых WhatsApp установлен на компьютер, смогут настраивать параметры конфиденциальности. Сейчас эта функция доступна только в мобильной версии.

В настоящее время обновление тестируется.