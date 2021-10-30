Цукерберг создаст виртуальную фитнес-реальность

Компания Within, разрабатывающая программы фитнеса для очков виртуальной реальности, присоединилась к корпорации Meta Марка Цукерберга, которая "родилась" из его детища Facebook.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, компанию покупает Oculus, которая как раз разрабатывает очки для доступа в дополненную реальность под началом Цукерберга.

"Я рад объявить, что Within вместе с Supernatural заключила соглашение о присоединении к Meta. <...> Мы полагаем, что фитнес ждет невероятный успех в виртуальной реальности", - цитирует агентство заявление Within.

Напомним, о переименовании Facebook в Мeta ранее заявлял сам Цукерберг.

У компании полностью новый дизайн, и логотип, и задачи. Помимо дальнейшего развития соцсетей, она создаст виртуальный мир, где можно будет общаться в виде аватаров, оказываться в дополненной реальности и видеть вокруг голограммы. Однако пресса и опытные маркетологи в таком резком и срочном ребрендинге увидели еще одно предназначение.

Предполагается, что цель запуска нового названия "Мета" - заставить всех забыть токсичный бренд Facebook.