Названа самая дорогая компания в мире

Капитализация компании Microsoft превысила рыночную стоимость Apple, сообщает Fox Business, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Рыночная капитализация Microsoft составляла приблизительно 2,48 триллиона долларов, в то время как рыночная капитализация Apple немного отстает и составляет 2,47 триллиона долларов", - сообщает телеканал.

Акции Microsoft с начала года поднялись в цене примерно на 51%, а акции Apple за тот же период - на 14%. В отчетности за последний квартал, опубликованной в четверг, говорится, что продажи Apple составили 83,36 млрд долларов, что ниже прогноза Уолл-стрит (84,85 млрд долларов). Такие показатели связаны с проблемами в цепочках поставок и продолжающейся нехваткой микросхем, пояснили в компании.

По словам генерального директора Apple Тима Кука, проблемы с поставками обошлись им примерно в 6 миллиардов долларов. При этом выручка от продажи iPhone составила 38,87 млрд долларов, что меньше ожидаемых 41,51 млрд долларов. Однако, несмотря на потери, выручка Apple выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стала рекордной для четвертого квартала.

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что на смену IT-гигантам по прибыльности в будущем придут компании, разрабатывающие "зеленые" технологии. Текущую ситуацию на рынке "зеленых" технологий он сравнил с зарей цифровой эры. На инвестициях в игроков этого рынка можно будет много заработать, резюмировал он. Однако многие потеряют свои деньги, как это было в конце XX века, когда лопнул так называемый "пузырь доткомов", предупредил бизнесмен. Речь идет о массовом разорении интернет-компаний.