Раскрыт новый дорогой гаджет Apple

Компания Apple представит дорогую гарнитуру смешанной реальности в 2022 году. Об этом сообщает издание 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на регулярную рассылку Power On автора Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman). По информации Гурмана, Apple работает над очками виртуальной реальности и готовится выпустить устройство в 2022 году. Специалист уверен, что раскрытый девайс будет включать в себя технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), представляя из себя гарнитуру смешанной реальности (mixed reality, MR).

Автор уточнил, что новый гаджет будет относительно дорогим: гарнитура будет относиться к сегменту премиальных девайсов. "Устройство будет иметь продвинутый чип, дисплеи, сенсоры и функции аватаров", - подчеркнул Гурман.

Специалист отметил, что очки смешанной реальности будут также рассчитаны и на высокопроизводительные VR-игры. "Опыт смешанной реальности, позволяющий управлять играми в высококачественной виртуальной реальности с помощью быстрых микросхем и дорогих дисплеев", - сообщил журналист.