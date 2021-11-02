https://news.day.az/hitech/1398510.html Создан компакт-диск емкостью 500 терабайт

Создан компакт-диск емкостью 500 терабайт

Технологии, 2 ноября 2021 09:12 175
Создан компакт-диск емкостью 500 терабайт
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Американские ученые рассказали о новом методе хранения данных большого размера посредством компакт-дисков. Об этом сообщается на сайте компании Optica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Накопитель, который специалисты называют 5D, представляет собой компакт-диск (CD), созданный из кварцевого стекла. По словам авторов исследования, благодаря новому способу носители небольшого размера способны хранить около 500 терабайт данных.

В научной работе говорится, что каждый записанный на диск файл состоит из трех слоев наноразмерных точек. Размер, ориентация и положение точек в трех стандартных измерениях составляют пять "измерений". Высокой плотности и емкости физического накопителя удалось добиться благодаря использованию лазеров сверхкоротких импульсов, или фемтосекундных лазеров.

Специалисты создали "болванку", на которую смогли записать пять гигабайт информации. По словам авторов, это далеко не предел: с помощью новой технологии на тот же CD можно сохранить до 500 терабайт данных. Скорость записи составляет 230 килобайт в секунду, то есть при непрерывной параллельной записи диск будет заполнен за 60 дней. В исследовании говорится, что накопитель подобного типа мог бы пригодиться в дата-центрах для резервного копирования.

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