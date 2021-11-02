Amazon заменит автопарк для доставки заказов на электротехнику

Одна из крупнейших компаний мира Amazon заменит задействованную в доставке заказов технику с работающей на ископаемых видах топлива на электрическую в рамках выполнению обязательства выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов в атмосферу к 2040 году. Об этом заявил основатель компании Джефф Безос во вторник во время выступления на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли на себя обязательство выйти на нулевой уровень к 2040 году, на 10 лет раньше, чем государства обязались сделать в Парижских соглашениях, - сказал он. - Для достижения этой цели к 2025 году мы на 100% перейдем на возобновляемые источники энергии и уже работаем над заменой парка техники для доставки заказов на электротехнику".

Глава Amazon повторил также озвученное ранее обязательство направить $2 млрд на меры по защите природы. "Мы должны сохранить, что еще осталось, восстановить то, что потеряно", - указал он.

Безос добавил, что недавний полет в космос позволил ему лучше понять уязвимость Земли перед надвигающимися климатическими изменениями. "Когда смотришь на планету сверху, атмосфера кажется такой тонкой, а мир - таким хрупким", - заметил он.

Климатическая конференция в Глазго COP26, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.