Tesla отзывает в США почти 12 тыс. электромобилей из-за ошибки в программном обеспечении

Компания-производитель автомобилей Tesla отзывает в Соединенные Штаты почти 12 тыс. электромобилей из-за ошибки в программном обеспечении,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отзыву в США подлежат 11 307 автомобилей марок Model S, Model, Model 3, выпущенные в 2017-2021 годах, а также и Model Y выпуска 2020-2021 годов. Причиной отзыва стало выпущенное 23 октября обновление прошивки, из-за которого между двумя встроенными микросхемами происходит разрыв связи.

"Ошибка программного обеспечения может при определенной последовательности событий привести к ложным предупреждениям о лобовом столкновении или экстренном торможении", - указано в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США.