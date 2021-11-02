https://news.day.az/hitech/1398874.html Facebook откажется от системы распознавания лиц
Facebook откажется от системы распознавания лиц
Руководство социальной сети Facebook решило отказаться от использования системы распознавания лиц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Люди, которые соглашались [на ее использование], больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании Meta, которой принадлежит соцсеть.
Пользователи жаловались, что система позволяет администрации Facebook собирать и хранить их биометрические данные.
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