На iPhone сломалось время

Смартфоны Apple пользователей из Канады раньше времени переключились на зимнее время. Об этом сообщает издание 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на жалобы владельцев смартфонов из Канады, которые заявили о неудобствах из-за ошибки в устройствах Apple. По словам многих потребителей, в минувшие выходные их смартфоны автоматические переключились на зимнее время. При этом в США и Канаде переход состоится лишь в воскресенье, 7 ноября.

Специалисты не смогли дать точного ответа, с чем связаны поломка и преждевременный переход iPhone на зимнее время. Авторы предположили, что проблемы могут быть вызваны как со стороны производителя, так и со стороны операторов сотовой связи. Проблема локализована в Канаде и затрагивает клиентов Bell, Virgin Plus и других местных провайдеров.

Энтузиасты нашли способ установить правильное время на телефонах Apple. Для этого нужно зайти в настройки iPhone, затем отключить и тут же включить автоматическое определение часового пояса.

В 2021 году переход на зимнее время в США и Канаде запланирован на 7 ноября. 31 октября переход совершили в Европе.

Подобный сбой со смартфонами Apple происходит не в первый раз. Так, в 2010 году будильники в смартфонах iPhone не смогли автоматически перейти на зимнее время.