Названа справедливая цена биткоина

Аналитики JPMorgan подсчитали, что справедливая цена самой популярной криптовалюты - биткоина - по сути составляет порядка 35 тысяч долларов за монету.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты называют криптовалюту конкурентом золоту в плане инвестиций. Но волатильность биткоинов в разы выше, чем у драгоценного металла. Если в будущем году колебание курса снизится вдвое, то справедливой ценой биткоина станет 73 тысячи долларов. "Общепринятый прогноз на будущий год - цель по биткоину на уровне 100 тысяч долларов. Однако этого вряд ли удастся достичь без существенного снижения волатильности", - заключили специалисты.

Ранее директор криптовалютной платформы CoinList Грэм Дженкин предсказал курсу биткоина рост до 100 тысяч долларов к концу 2021 года.

Руководитель инвестиционного департамента фонда на рынке криптоактивов ICB Fund Аарон Хомский также считает, что курс биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов до конца 2021 года, но при условии усугубления проблем с инфляцией. Он отметил, что уже до конца октября криптовалюта достигнет уровня 68,5-70 тысяч долларов, не встретив серьезного сопротивления. В настоящее время биткоин стоит чуть больше 63 тысяч долларов.

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