Создан самый быстрый гиперкар в мире

Греческая компания Spyros Panopoulos Automotive презентовала свою первую модель под названием Chaos. Об этом говорится на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Автомобиль доступен с двумя вариантами двигателей - мощностью 2049 или 3065 л.с. Он оснащен четырехлитровым двигателем V10 с двойным турбонаддувом. Все элементы мотора напечатаны на 3D-принтере. В машине восьмиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Блок цилиндров изготовлен из магния, поршни и шатуны - из титана, турбонагнетатели - из углеродного волокна и магния.

Первая версия авто выдает 2049 л.с. и 1389 Нм крутящего момента. Таким образом машина разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды, а до 300 км/ч за 7,9 секунды. Исходя из этого в компании отмечают, что флагманский Chaos - быстрейший автомобиль в мире. Расчетная максимальная скорость выше 500 км/ч.

Вес машины - 1272 кг. Также в нем карбон-керамические вентилируемые тормоза диаметром 482 мм спереди и 442 мм сзади с напечатанными на 3D-принтере тормозными суппортами.

В салоне есть сенсор распознавания отпечатков пальцев и встроенные камеры, которые распознают водителя. Более того, они по выражению лица могут адаптировать характеристики вождения под стать настроению.

Стоимость машины от 5,5 млн евро до 12,4 млн евро.