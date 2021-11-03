Дизайн новых консолей PS5 и Xbox раскритиковали

Интерфейс игровых консолей нового поколения является неудобным для геймеров. Об этом в своем блоге Built for Mars заявил дизайнер Питер Рэмзи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист провел подробный анализ приставок нового поколения, сделав акцент на пользовательском опыте (UX). Рэмзи оценил удобство интерфейса PlayStation 5 и Xbox Series X/S и заметил, что пользователю приходится совершить большое количество операций, чтобы совершить те или иные действия. Например, для выполнения нескольких базовых заданий пользователю PS5 необходимо совершить 279 нажатий по кнопкам геймпада, Xbox - 215 действий.

Также автор отметил, что геймеру на Xbox система показывает большее количество экранов, чем PS5, однако информативности это не добавляет. "По моему мнению, у обеих консолей ужасный пользовательский опыт", - раскритиковал интерфейс приставок специалист.

Кроме того, Рэмзи заметил, что на обеих приставках плохо реализована система уведомлений о достижениях геймера. Во время получения внутриигрового трофея на экране появляется большая неинформативная полоска, которая остается в течение шести-десяти секунд. Это мешает пользователю сконцентрироваться на игровом процессе. В заключение Рэмзи заметил, что опытные пользователи легко ориентируются в интерфейсе консолей, однако новички могут серьезно запутаться.