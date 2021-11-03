В Windows 11 замедлили меню

Пользователи новой ОС от Microsoft рассказали о проблеме замедления контекстного меню. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно журналистам, неизвестная ошибка приводит к замедлению функции контекстного меню, которое появляется после нажатия на правую кнопку мыши. В большинстве случаев задержка меню у пожаловавшихся на баг пользователей составляет около половины секунды, однако все равно заметна.

"Эта ошибка, по-видимому, связана с изменениями, внесенными в проводник и контекстное меню", - отметили специалисты. Авторы объяснили проблему тем, что в Windows 11 появились обновленные проводник и меню, что могло повлиять на быстродействие системы. "В контекстном меню есть множество параметров, которые никогда не используются большинством пользователей, что может вызвать проблемы с производительностью", - говорится в заметке.

Microsoft уже отреагировала на проблему и выпустила обновление, которое в настоящий момент тестируется участниками программы предварительной оценки.