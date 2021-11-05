https://news.day.az/hitech/1399429.html Google возобновит сотрудничество с Пентагоном

Google возобновит сотрудничество с Пентагоном

Технологии, 5 ноября 2021 03:37 281
Google возобновит сотрудничество с Пентагоном
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Корпорация Google намерена возобновить работу с Пентагоном над его военной программой. Компания, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, предоставит Министерству обороны США свои технологии, пишет New York Times со ссылкой на свои источники.

NYT отмечает, что в 2018 году Google отказалась от проекта Пентагона после того, как сотрудники выступили против него. Сейчас же корпорация планирует возобновить сотрудничество с Минобороны США и разрабатывает новое предложение для ведомства.

В частности, Google может поучаствовать в военном проекте Joint Warfighter Cloud Capability. Взаимодействие Google и Пентагона направят на модернизацию технологий и развитие использования искусственного интеллекта в военной области. Возможный контракт заменит проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI, от которого отказался Пентагон и из-за которого судились компании Microsoft и Amazon.

В письменном заявлении Google подчеркивается, что корпорация привержена обслуживанию своих клиентов из государственного сектора, включая Минобороны США.

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