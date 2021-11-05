Tesla и Hertz ведут переговоры о сроках поставок 100 тыс. электромобилей

Компании Tesla и Hertz Global Holdings Inc согласовывают сроки поставок оптового заказа на 100 тыс. электромобилей. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, официальные лица Tesla удивлены заявлению Hertz о скорости выполнения заказа - они планировали поставлять примерно 10 тыс. автомобилей в год, что в 10 раз меньше заявленного в пресс-релизе. 25 октября Hertz разместила заказ на "100 000 [автомобилей] Tesla до конца 2022 года", однако в ее заявлении не было подтверждения от компании Илона Маска. Тем не менее компания по прокату автомобилей утверждает, что поставки электромобилей Tesla "уже начались" и у клиентов Hertz уже есть возможность арендовать Tesla Model 3.

По информации источников, компании несколько месяцев согласовывали точное количество поставляемых автомобилей. Как сообщает The Wall Street Journal, в этом году будет поставлено около 900 тыс. автомобилей Tesla по всему миру.

В ночь на вторник Маск в Twitter прокомментировал быстрый рост акций Tesla на протяжении последних двух недель, начавшийся после того, как агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о планах Hertz приобрести 100 тыс. электромобилей. Предприниматель отметил, что контракт с Hertz пока не подписан, а поставки будут осуществляться на тех же основаниях, что и другим потребителям, так как спрос на автомобили Tesla значительно превышает предложение.

Агентство Bloomberg сообщило 25 октября, что американская компания Hertz Global Holdings Inc, считающаяся одной из старейших в мире фирм по прокату автомобилей, заказала у компании Tesla 100 тыс. электромобилей. Данный заказ, по сведениям агентства, является первым шагом в реализации амбициозного плана компании по электрификации своего автомобильного парка, предоставляемого в аренду. За четыре месяца до этого, в июне 2021 года, Hertz вышла из банкротства.