В Северной Корее создали робота для обучения студентов английскому языку

В Северной Корее, в университете Пхеньяна создали роботов для обучения студентов английскому языку, основам математики и рисованию, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я помогаю обучать образовательным технологиям, которые повышают интеллект детей", - гласит ознакомительная речь робота.

Профессор Пак Кум Хи, участвовавший в разработке этих роботов, рассказал, что эта задача была крайне сложной.

"Повышение интеллекта этого робота было трудным для меня, как для человека, специализирующегося на психологии", - пояснил профессор Пак.

Ким Чен Ын ранее заявил о начале реформы школьного образования через научные инновации и применение высоких технологий в школах.