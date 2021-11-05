В США заплатят $10млн за данные о хакерах DarkSide

Госдепартамент США пообещал вознаграждение размером до 10 млн долларов за информацию, которая поможет установить личность и место проживания главных участников хакерской группировки DarkSide. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Госдепартамент объявил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение и личность тех, кто занимает ведущее положение в международной преступной группировке DarkSide, использующей вирусы-вымогатели", - говорится в его заявлении.

Помимо этого, ведомство также пообещало выплатить дополнительно до 5 млн долларов за данные, которые поспособствуют задержанию или предъявлению обвинений лицам, участвовавших или предпринявших попытку участвовать в майской кибератаке группировки DarkSide.

США считают, что DarkSide несет ответственность за хакерскую атаку ранее в этом году на американский топливопровод Colonial Pipeline. Эта атака спровоцировала дефицит горючего во многих частях США.

Согласно открытым данным, DarkSide, вероятно, базируется в Восточной Европе, специализируется на кибератаках с использованием компьютерного вируса-вымогателя.