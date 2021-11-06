Apple наняла бывшего инженера Tesla для разработки беспилотного автомобиля

Американская компания Apple приняла на работу бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, чья команда занималась созданием беспилотного автомобиля. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Мур будет работать над программным обеспечением автомобиля под руководством Стюарта Бауэрса, до середины 2019 года также работавшего в Tesla. Apple, официально не подтверждавшая разработку собственного беспилотного транспортного средства, отказалась от комментариев.

Согласно информации СМИ, компания намерена начать производство автомобиля собственной разработки в 2024 году. По сведениям портала Apple Insider, в настоящее время руководство Apple проводит встречи с азиатскими автопроизводителями для налаживания серийного выпуска электромобилей Apple Car в условиях международного кризиса на рынке полупроводников.

Ранее американские СМИ сообщали, что Apple близка к договоренностям с Hyundai и Kia о начале выпуска электрокаров. Предполагалось, что их будут производить на предприятии Kia в американском городе Уэст-Пойнт (штат Джорджия). 5 февраля агентство Bloomberg информировало, что посвященные этой теме консультации между компаниями приостановлены.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.