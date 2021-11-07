Microsoft анонсировала презентацию новых продуктов для образования

Подразделение Microsoft по образовательным технологиям Microsoft Education анонсировало презентацию Reimagine ("Переосмысление") о новых продуктах компании, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Во время мероприятия будет рассказано о "последних технологических решениях на фоне пробелов в обучении, которые пандемия оставила за собой", говорится на сайте компании.

Встреча пройдет 9 ноября в 20:00 (GMT+4).