https://news.day.az/hitech/1400389.html Microsoft анонсировала презентацию новых продуктов для образования

Microsoft анонсировала презентацию новых продуктов для образования

Технологии, 7 ноября 2021 02:16 193
Microsoft анонсировала презентацию новых продуктов для образования
Depozit faizini öncədən al!

Подразделение Microsoft по образовательным технологиям Microsoft Education анонсировало презентацию Reimagine ("Переосмысление") о новых продуктах компании, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Во время мероприятия будет рассказано о "последних технологических решениях на фоне пробелов в обучении, которые пандемия оставила за собой", говорится на сайте компании.

Встреча пройдет 9 ноября в 20:00 (GMT+4).

Komissiyasız kredit sifariş et!
Читать Day.Az в:
Telegram КАНАЛ

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Microsoft анонсировала презентацию новых продуктов для образования 02:16, Технологии 193
Названы находящиеся под угрозой исчезновения страны 01:20, В мире 425
На севере Италии произошли стычки между полицией и противниками ковид-сертификатов 01:10, В мире 301
Илон Маск спросил пользователей Twitter, следует ли ему продать 10% акций Tesla 00:55, В мире 479
Число погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне достигло 108 человек 00:42, В мире 361
Глава МИД Ливии отстранена от должности из-за "допущенных нарушений" 00:32, В мире 377
"Павлик Морозов в юбке": как Марго Симоньян сеет национальную ненависть в России - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 00:20, Политика 3 024
Глобальный Бакинский форум ускорит восстановление мировой экономики после пандемии - Николай Кульбака для Day.Az 00:10, Политика 1 502
Хроника Победы: Фронт за день до Шуши - 7 ноября - ФОТО - ВИДЕО 00:01, Политика 508
В США приостановили обязательную вакцинацию от COVID-19 в крупных компаниях 6 ноября 23:52, В мире 474
Матч КХЛ отменили из-за вспышки вируса 6 ноября 23:41, В мире 419
В Нью-Йорке прошел заключительный концерт Международного конкурса композиторов имени Узеира Гаджибейли 6 ноября 23:33, Культура 462
Разведывательное судно США вошло в Средиземное море 6 ноября 23:27, В мире 440
Трамп высказался о намеренном убийстве оператора Алеком Болдуином 6 ноября 23:19, В мире 647
Несколько тысяч человек приняли участие в климатических манифестациях во Франции 6 ноября 23:10, В мире 436
В Камеруне боевики убили двух мирных граждан 6 ноября 23:00, В мире 446
Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Турции почти на 20% 6 ноября 22:55, Экономика 529
"Кладбище миллиардов": убыток берлинского аэропорта BER может составить около €350 млн в 2021 году 6 ноября 22:48, В мире 526
Германия направит дипломата в Афганистан 6 ноября 22:36, В мире 492
Азербайджанский борец стал чемпионом мира - ФОТО 6 ноября 22:32, Спорт 632
Байден отказался комментировать состояние переговоров с Ираном по ядерной сделке 6 ноября 22:27, В мире 481
Число умерших в Индии от контрафактного алкоголя превысило 40 6 ноября 22:17, В мире 490
Кадры минюста Грузии, на которых Саакашвили принимает пищу - ВИДЕО 6 ноября 22:12, В мире 874
В Telegram появится платная функция по отключению рекламы 6 ноября 22:05, Технологии 523
Байден заявил, что у США есть инструменты для нормализации на нефтяном рынке 6 ноября 21:55, В мире 518
В Баку подвели итоги фестиваля спектаклей "Победитель - Азербайджан" - ФОТО 6 ноября 21:43, Культура 523
Массовые акции протеста против запрета абортов начались в Польше 6 ноября 21:43, В мире 523
В Молуккском море произошло сильное землетрясение 6 ноября 21:35, В мире 633
Великобритания попросила помощи у Катара на случай перебоев с поставками газа 6 ноября 21:25, В мире 573
В столице Эфиопии предотвращена попытка взрыва 6 ноября 21:18, В мире 573
Глава Счетной палаты России раскрыл потери мировой экономики от пандемии - до $10 трлн 6 ноября 21:10, В мире 531
В США более 300 человек пострадали при давке на концерте рэпера Трэвиса Скотта 6 ноября 21:00, В мире 600
Кадыров о Симоньян и прочих: В стране действуют агенты иностранных государств, расшатывающие тему "Кавказа" 6 ноября 20:53, Политика 4 760
Значительная часть Замбии осталась без электричества 6 ноября 20:42, В мире 593
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в конференции по планированию учений "Эфес-2022" 6 ноября 20:39, Политика 628
Устойчивая бизнес-среда Азербайджана вызывает у европейских бизнесменов интерес - Дэвид Меркель 6 ноября 20:27, Экономика 741
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 - ФОТО 6 ноября 20:12, Культура 623
Перед Кельнским собором организована выставка, посвященная Дню Победы 6 ноября 19:58, Политика 761
Бакинская русдрама представит моноспектакль в честь первой годовщины Победы в Отечественной войне 6 ноября 19:48, Культура 719
Глава Международной тюркской академии поздравил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 19:40, Официальная хроника 575
В Баку открылась экспозиция "Смелость побеждать", посвященная Дню Победы - ФОТО 6 ноября 19:34, Культура 679
Турецкий ансамбль "Мехтеран" находится с визитом в Азербайджане 6 ноября 19:30, Общество 736
Турция нацелена на увеличение объема грузоперевозок по ж/д Баку-Тбилиси-Карс 6 ноября 19:26, Экономика 704
Фонд возрождения Карабаха представлен на бизнес-форуме "Invest with Azerbaijan" в Дубае 6 ноября 19:21, Экономика 753
Руководители религиозных конфессий Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева 6 ноября 19:15, Официальная хроника 13 796
В Париже прошел концерт Исфара Сарабского в честь Победы Азербайджана в Отечественной войне - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 19:11, Культура 757
National Interest назвал самолет А-50У cекретом успеха российской обороны 6 ноября 19:00, В мире 837
Американское судно гидроакустической разведки вошло в Средиземное море 6 ноября 18:48, В мире 746
“Vətən müharibəsi – qələbənin simaları” fotomüsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb - FOTO 6 ноября 18:46, Azərbaycanca 600
Олжас Сулейменов поздравил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 18:42, Официальная хроника 623
Украина сократила срок действия международных COVID-сертификатов 6 ноября 18:32, В мире 854
Qarabağ Dirçəliş Fondu Dubayda «Invest with Azerbaijan» Biznes Forumunda təmsil olunub 6 ноября 18:30, Azərbaycanca 619
Во Вьетнаме начала действовать первая линия метро 6 ноября 18:20, В мире 834
ЕС должен найти новые пути решения – экс-президент Румынии 6 ноября 18:09, Политика 892
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Камбоджи 6 ноября 18:04, Официальная хроника 642
VIII Глобальный Бакинский форум организован на очень высоком уровне - экс-президент Монтенегро 6 ноября 18:02, Политика 832
Американец загорелся после удара полицейским электрошокером 6 ноября 17:53, В мире 893
И.о. министра ФРГ выступил за увеличение финансирования бедных стран в области климата 6 ноября 17:42, В мире 750
Baku Steel Company преподнесла памятные подарки более 140 участникам войны - ФОТО (R) 6 ноября 17:30, Экономика 860
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ поздравил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 17:26, Официальная хроника 658
Состоялся тренинг для участников VII общереспубликанского соревнования знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» - ФОТО 6 ноября 17:24, Политика 914
В Нью-Йорке состоялся заключительный концерт Международного конкурса композиторов имени Узеира Гаджибейли 6 ноября 17:21, Культура 820
Число погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне превысило 100 6 ноября 17:14, В мире 870
В Словении ужесточат ограничительные меры для борьбы с ковидом - Дата 6 ноября 17:02, В мире 797
В Иране за сутки от коронавируса скончались 120 человек 6 ноября 16:50, В мире 790
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО 6 ноября 16:38, Общество 1 351
В Азербайджане выявлено еще 2 500 случаев заражения коронавирусом - ФОТО 6 ноября 16:37, Общество 2 031
Состоялось заседание по итогам работы Госкомиссии Азербайджана по ликвидации последствий армянской агрессии - ФОТО 6 ноября 16:32, Политика 949
Отдельные страны начинают играть в геополитике доминирующую роль - экс-президент Хорватии 6 ноября 16:28, Политика 817
Работы, проводимые «Азеришыг» в Кяльбаджаре, близятся к завершению - ВИДЕО 6 ноября 16:26, Экономика 951
Обсуждаемые на Глобальном Бакинском форуме темы помогут в решении проблем - Исмаил Серагельдин 6 ноября 16:19, Политика 922
Джейхун Байрамов на переговорах с заместителем помощника госсекретаря США - ФОТО 6 ноября 16:16, Политика 845
На VIII Глобальном Бакинском форуме обсуждается тема "Будущее ЕС на глобальной арене" - ФОТО 6 ноября 16:10, Политика 826
Талибы объявили об аресте причастных к убийству женщин на севере Афганистана 6 ноября 16:05, В мире 905
В bp назвали суммарную добычу газа и конденсата с месторождения "Шах Дениз" с момента запуска 6 ноября 15:52, Экономика 939
Генеральный секретарь ПА ОЧЭС поздравил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 15:47, Официальная хроника 718
Böhrandan intibaha doğru 6 ноября 15:45, Azərbaycanca 724
Армения должна ответить за загрязнение окружающей среды - МИД Азербайджана 6 ноября 15:40, Политика 1 052
День Победы будет торжественно отпразднован в Deniz Mall (R) 6 ноября 15:30, Экономика 1 169
Поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» снова прекратились 6 ноября 15:20, В мире 1 013
В Турции прошло мероприятие в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО 6 ноября 15:08, Политика 922
ЕС может оказать помощь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий – экс-президент Латвии 6 ноября 15:03, Политика 1 039
В Азербайджане в общественных местах выявлены 8 активных больных коронавирусом 6 ноября 14:55, Общество 1 109
Без поддержки Азербайджана Грузия столкнулась бы с трудностями в сфере газоснабжения – бывший вице-премьер 6 ноября 14:47, Политика 1 177
В Международном центре мугама в Баку представлен проект İgidlərin sözü - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 14:38, Культура 900
Европа не оправдала наших надежд – экс-президент Молдовы 6 ноября 14:31, Политика 1 040
Азербайджан смог своевременно обеспечить необходимый инструментарий для борьбы с пандемией COVID-19 - Геннадий Бурбулис 6 ноября 14:23, Политика 1 283
В День Победы на ряде улиц и проспектов Баку ограничат движение транспорта - Список 6 ноября 14:17, Общество 1 615
В Азербайджане повысятся пенсии по возрасту, инвалидности и за потерю главы семьи 6 ноября 14:07, Экономика 2 379
Названа возможная сумма среднемесячной пенсии в Азербайджане 6 ноября 14:03, Экономика 2 465
Мир должен задуматься о том, как цифровые технологии могут решить проблему климатических изменений – бывший вице-премьер Румынии 6 ноября 14:00, Политика 901
Самолет Buta Airways совершил экстренную посадку 6 ноября 13:51, Общество 1 960
Вступление в ЕС восстановит стабильность в странах Западных Балкан – экс-президент Хорватии 6 ноября 13:45, Политика 998
На VIII Глобальном Бакинском форуме обсудили ситуацию со странами Западных Балкан 6 ноября 13:42, Политика 961
На устранение ущерба от армянской агрессии из Резервного фонда Президента израсходовано почти 24 млн. манатов 6 ноября 13:40, Политика 964
В Лондоне состоялся концерт, посвященный Дню Победы 6 ноября 13:36, Общество 1 058
Армяне вырвали золотые зубы у трупов и разрушили кладбище в Джабраиле - очередной ФОТОФАКТ вандализма 6 ноября 13:31, Политика 1 427
Сильный снегопад обрушится на некоторые районы Китая 6 ноября 13:25, В мире 1 015
Азербайджан выделит 350 млн. манатов на борьбу с коронавирусом 6 ноября 13:19, Общество 1 235
Нескольких участников перестрелки у отеля на курорте в Мексике задержали 6 ноября 13:17, В мире 1 010
В рамках VIII Глобального Бакинского форума проходит девятая панельная сессия - ФОТО 6 ноября 13:12, Политика 1 007
Стамбул накрыл туман: в аэропорту отменили авиарейсы 6 ноября 13:10, В мире 1 064
Жителям Афганистана не хватает денег на еду - ВИДЕО 6 ноября 13:04, В мире 1 037
США помогут разминировать территории Азербайджана, пострадавших во время войны - ВЫДЕЛЕНА СУММА 6 ноября 13:00, Политика 1 784
В Афганистане убили активистку и преподавательницу экономики 6 ноября 12:56, В мире 1 078
В Баку открылась выставка Тофига Бабаева "Новости с фронта" - ФОТО 6 ноября 12:50, Культура 1 169
В России впервые с начала пандемии выявили более 40 тысяч случаев коронавируса 6 ноября 12:43, В мире 1 076
Европейские больницы готовятся к наплыву пациентов с COVID-19 - ВИДЕО 6 ноября 12:39, В мире 1 051
Ввозимые для разминирования Карабаха товары не будут облагаться пошлиной - ОФИЦИАЛЬНО - СПИСОК 6 ноября 12:35, Политика 1 317
Азербайджан стал примером в борьбе с COVID-19 благодаря чрезвычайно успешным мерам правительства - Арчил Сихарулидзе для Day.Az 6 ноября 12:33, Политика 2 533
ЕС - Британия: торговая война не за горами - ВИДЕО 6 ноября 12:29, В мире 1 017
Китай запустил группу спутников Yaogan-35 - ФОТО 6 ноября 12:24, В мире 1 016
Испанские активисты добиваются закрытия крупных ферм - ВИДЕО 6 ноября 12:20, В мире 1 077
Сегодня по всему миру пройдут демонстрации защитников климата 6 ноября 12:17, В мире 1 027
Между Азербайджаном и Китаем подписан протокол о выдаче заключенных 6 ноября 12:16, Политика 1 032
Какой будет погода в Баку завтра? 6 ноября 12:13, Общество 0
В Азербайджане вырастет объем ВВП на душу населения 6 ноября 12:08, Экономика 1 134
Грета Тунберг заявила, что 26-й климатический саммит ООН провалился - ВИДЕО 6 ноября 12:06, В мире 1 134
Азербайджан имеет весомый авторитет в регионе - Роберт Секута 6 ноября 12:04, Политика 1 201
В Ереване отравились почти 100 человек 6 ноября 12:02, В мире 1 194
В Сьерре-Леоне заявили о возможной гибели более 100 человек при взрыве бензовоза - ВИДЕО 6 ноября 11:57, В мире 1 123
Протест пожарных в Греции - есть пострадавшие 6 ноября 11:53, В мире 1 052
На музыкальном фестивале в США в давке погибли восемь человек 6 ноября 11:51, В мире 978
Коста-Рика первой в мире сделала прививку от ковида обязательной для детей 6 ноября 11:47, В мире 1 026
Никто не должен выступать против мирного договора, предложенного Азербайджаном Армении - Бинали Йылдырым 6 ноября 11:42, Политика 1 083
Если Армения будет сотрудничать с соседями, то сможет стать транзитной страной – Хикмет Гаджиев 6 ноября 11:38, Политика 1 074
Сбежавшие из самолета пассажиры временно парализовали работу аэропорта в Испании 6 ноября 11:35, В мире 1 192
Восемь полицейских пострадали на Марше миллиона масок в Лондоне - ВИДЕО 6 ноября 11:31, В мире 1 079
Цены на мировую нефть выросли 6 ноября 11:28, В мире 1 110
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом 6 ноября 11:24, В мире 1 111
Названы симптомы COVID-19 у вакцинированных 6 ноября 11:20, Медицина 1 399
Десятки человек пришлось откачивать на крупном рэп-фестивале в Техасе - ВИДЕО 6 ноября 11:16, В мире 1 152
Армянская диаспора оказывает серьезное давление на Армению – экс-глава МИД Турции 6 ноября 11:12, Политика 1 564
Зангезурский коридор создаст большие возможности для Азербайджана, Турции и Армении в восстановлении экономических связей 6 ноября 11:07, Политика 2 534
250 жемчужин Карабаха показали в Баку - ФОТО 6 ноября 11:02, Культура 1 390
Тяжелое ДТП в Нигерии, есть погибшие 6 ноября 10:56, В мире 1 107
Яшар Баширов избран президентом Международной федерации шотокан 6 ноября 10:51, Спорт 1 085
Названы победители конкурса произведений, посвященных Победе в 44-дневной Отечественной войне 6 ноября 10:46, Культура 1 081
Страны-производители нефти отказались подчиняться Байдену 6 ноября 10:40, В мире 1 249
Twitter заблокировал функцию "тренды" в Эфиопии для нераспространения насилия в стране 6 ноября 10:34, В мире 1 128
Карабахского конфликта больше нет - Хикмет Гаджиев 6 ноября 10:28, Политика 1 244
Азербайджан имеет большое геополитическое значение в регионе Южного Кавказа – экс-сотрудник Госдепа США 6 ноября 10:23, Политика 3 764
Стало известно, кто станет новым главой МИД Японии 6 ноября 10:21, В мире 1 138
Агдам напоминает Хиросиму – помощник Президента Азербайджана 6 ноября 10:16, Политика 1 155
Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана 6 ноября 10:12, В мире 1 153
Глобальный Бакинский форум - уникальная площадка, к которой обращаются мировые лидеры 6 ноября 10:07, Политика 3 988
Подписание мирного договора с Азербайджаном выгодно Армении – Бинали Йылдырым 6 ноября 10:04, Политика 1 365
Известная певица погибла в авиакатастрофе - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 10:02, Шоу-бизнес 1 967
Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет способствовать установлению мира в регионе – Хикмет Гаджиев 6 ноября 09:59, Политика 1 343
Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на триллион долларов 6 ноября 09:55, В мире 1 172
Еще новости